Фестиваль греческой культуры состоится в Северно-Западном округе

В Северо-Западном административном округе Москвы по адресу ул. Свободы, дом 37 (КЦ «Салют») пройдет фестиваль греческой культуры.

Посетителей ждут тематические мастер-классы, на которых можно будет научиться готовить греческие блюда и создавать национальные прически. Прямо из Греции на фестиваль прилетит певица Ариадна Прокопиду, а помимо этого мероприятие посетит греческий посол в РФ.

Вход на мероприятие свободные. На фестиваль допускаются дети старше от 6 лет и старше.