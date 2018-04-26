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Фестиваль греческой культуры состоится в Северно-Западном округе
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Фестиваль греческой культуры состоится в Северно-Западном округе 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В Северо-Западном административном округе Москвы по адресу ул. Свободы, дом 37 (КЦ «Салют») пройдет фестиваль греческой культуры.
— «Греческий Первомай» состоится в рамках перекрестного года туризма Россия — Греция, — сообщил менеджер по культурно-досуговой деятельности Татьяна Кучеренко.
Посетителей ждут тематические мастер-классы, на которых можно будет научиться готовить греческие блюда и создавать национальные прически. Прямо из Греции на фестиваль прилетит певица Ариадна Прокопиду, а помимо этого мероприятие посетит греческий посол в РФ.
Вход на мероприятие свободные. На фестиваль допускаются дети старше от 6 лет и старше.
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