Афиша выходного дня. Югорчане готовы встречать Первомай

Для жителей Ханты-Мансийска праздничные мероприятия ко Дню Весны и Труда развернутся на центральной площади города.

Старт будет дан в 12:00, концерт «Весна идет, весне дорогу!» от художественного коллектив ДК «Октябрь» откроет празднование. Также состоится специализированная выставка пожарной, дорожно-строительной техники и машин скорой помощи. Горожане познакомятся с образцами оружия и военного обмундирования на экспозиции «От кольчуги до бронежилета». Для любителей проводить время с пользой для здоровья пройдет легкоатлетическая эстафета. В течение всего дня в центре Ханты-Мансийска будут работать творческие и спортивные площадки, военно-полевая кухня. Завершится день концертом камерного оркестра «Сибирь-Брасс», оркестр представит свою новую программу «Мир. Труд. Брасс» в органном зале КТЦ «Югра-Классик».

Когалыме 1 мая в 13:00 на центральной площади состоится церемония вручения сертификата на квартиру и ключей от автомобиля победителям историко-краеведческой викторины «Югре 900». Также для жителей пройдет гала-концерт детского и юношеского творчества «Юнтагор».

Жители Нефтеюганского района тоже готовятся встречать Первомай. Традиционно состоятся красочные шествия и демонстрации по улицам поселений под общим названием «Первомай шагает по планете», в котором примут участие трудовые коллективы организаций и учреждений, единороссы и молодогвардейцы, школьники и молодежь, представители различных общественных организаций и национальных диаспор. Продолжится праздничный день тематическими мероприятиями и концертными программами в стенах домов культур.

Так, на «Праздник веселого Первомая!» приглашают жителей Сингапая в ДК «Камертон». «Майский привет» соберет в Доме культуры жителей Чеускино. В Пойковском пройдет праздничное мероприятие «Юный ветер мая». «Праздник весны и труда» отметят лемпинцы на площади перед ДК «Кедр». На отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности «Открой в себе творца!» и выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Волшебная кисточка» работники культуры приглашают жителей Куть-Яха. Праздничный концерт «Весна идет» порадует салымчан. Пройдут в этот день и спортивные состязания и эстафеты.

Спортивные эстафеты среди трудящихся с применением мячей, обручей, скакалок и другого инвентаря устроят в Усть-Югане. Соревнования по мини-футболу, посвященные 1 Мая для студентов и трудящейся молодежи проведут в Сингапае. На массовый забег без ограничения возраста, посвященный празднику «Весны и Труда», приглашают жителей Салыма.

Музеи Нижневартовского района распахнут свои двери, для туристов и жителей района подготовлена обширная программа. Все желающие смогут посетить Этнографический парк-музей села Варьёган, Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел села Аган, Музей-усадьбу купца П. А. Кайдалова села Ларьяк, Краеведческий музей имени Т. В. Великородовой села Вата, которые познакомят с культурой коренных малочисленных народов Севера, традиционными видами промыслов, национальным бытом.

В рамках празднования Дня Весны и Труда учреждениями культуры и спорта Нижневартовского района пройдет более 50 мероприятий: торжественные собрания с чествованием жителей городских и сельских поселений, праздничные тематические концертные программы, парад трудовых коллективов во Дворце культуры «Геолог» пгт. Новоаганск , фестиваль-конкурс трудовых коллективов и общественных организаций в МКДК «Арлекино» пгт. Излучинск , легкоатлетические эстафеты, соревнования по мини-футболу, волейболу.

На акцию «Чистый двор» выйдут жители Советского района, уборка микрорайонов пройдет под девизом — чистота залог здоровья. Центр культуры и досуга «Сибирь» подготовил для односельчан районную акцию «Символ Победы», на которой будут изготовлены рисунки формата А3 в форме пятиконечной звезды, а также премьеру спектакля «Чердак». В городском парке поселка Советский состоится фестиваль национальных культур «Мы голосуем за мир!».