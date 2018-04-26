В торговых центрах Казани нашли 298 нарушений 

В трех торговых центрах Казани нашли нарушения требований пожарной безопасности. Всего в Татарстане проверили 666 объектов. Из 1 500 нарушений по всей республике, 298 — в Казани.
У ТЦ на Фрунзе 75 нарушений, у ТД «Идель» — 70, у ТРЦ «Миллениум Мебель» — 39. Кроме того 59 нарушений нашли в бизнес-центре «Shifa» на Петрушкином дворе и 55 — в Горьковской региональной дирекции РЖД.
В основном, нарушения связаны с эвакуационными путями и выходами. Они либо загромождены, либо закрыты. Иногда на местах эвакуации стоят торговые точки, которых там быть не должно, сказал на пресс-конференции замначальника управления надзорной деятельности МЧС РТ Максим Трущин.
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