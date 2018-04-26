Система-112 готовится принимать вызовы на иностранных языках во время ЧМ-2018

Система-112 Московской области готовится принимать вызовы на иностранных языках во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

Переводчиков с восьми иностранных языков планируется привлечь для обработки вызовов, поступающих на единый номер спасения. К обработке вызовов подключатся преподаватели и студенты МГИМО . Они помогут обработать вызовы на испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском языках, уточняется в материале. Соответствующее соглашение между ГКУ Московской области «Центр 112» и МГИМО уже подписано, отмечается в сообщении.

Переводчики пройдут подготовку, в рамках которой узнают об особенностях работы системы и изучат алгоритм обработки экстренных вызовов.

Добавляется, что система «112» уже принимает вызовы на английском языке. По словам начальника «Центра 112» Алексея Вагутовича, в центрах обработки вызовов круглосуточно дежурит как минимум один квалифицированный лингвист-переводчик. Всего на сегодняшний день в штате областной системы-112 работает восемь профессиональных переводчиков, заключается в сообщении.