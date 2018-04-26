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Система-112 готовится принимать вызовы на иностранных языках во время ЧМ-2018
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Система-112 готовится принимать вызовы на иностранных языках во время ЧМ-2018 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Система-112 Московской области готовится принимать вызовы на иностранных языках во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
Переводчиков с восьми иностранных языков планируется привлечь для обработки вызовов, поступающих на единый номер спасения. К обработке вызовов подключатся преподаватели и студенты МГИМО. Они помогут обработать вызовы на испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском языках, уточняется в материале. Соответствующее соглашение между ГКУ Московской области «Центр 112» и МГИМО уже подписано, отмечается в сообщении.
Переводчики пройдут подготовку, в рамках которой узнают об особенностях работы системы и изучат алгоритм обработки экстренных вызовов.
Добавляется, что система «112» уже принимает вызовы на английском языке. По словам начальника «Центра 112» Алексея Вагутовича, в центрах обработки вызовов круглосуточно дежурит как минимум один квалифицированный лингвист-переводчик. Всего на сегодняшний день в штате областной системы-112 работает восемь профессиональных переводчиков, заключается в сообщении.
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