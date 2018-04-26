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Дмитрий Орлов: «Я думаю, Дмитрий Азаров адекватно распорядится поддержкой президента»
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Дмитрий Орлов: «Я думаю, Дмитрий Азаров адекватно распорядится поддержкой президента» 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, 25 апреля во время встречи в Кремле Владимир Путин отметил заинтересованный и профессиональный подход Дмитрия Азарова к работе и пожелал ему успехов на выборах губернатора, которые должны состояться в сентябре текущего года.
"Не все губернаторы получают одобрение Владимира Путина перед избирательной кампанией. Давайте вспомним, что совсем недавно встреча с мэром Москвы включала в себя позитивные оценки ситуации в городе, но тем не менее поддержки президента для выдвижения на пост мэра Собянин (Сергей Собянин, мэр Москвы — прим. ред.) не получил. Из этого не следует, что Путин против, но тем не менее публично это не прозвучало. В случае Азарова мы видим такую поддержку, она заявлена и подчеркнута. И, конечно, это, очевидно, еще раз обозначает, что ставку в федеральном центре делают именно на Дмитрия Азарова. Я думаю, что Азаров адекватно, умело распорядится этим важнейшим ресурсом, которым он располагает — я имею ввиду поддержку президента", — рассуждает Дмитрий Орлов.
В целом же, хотя избирательная кампания еще не началась, он оценивает шансы Дмитрия Азарова на победу в сентябрьских выборах как высокие.
"Дмитрий Азаров, несомненно, доминирует в самарском политическом и информационном поле, пользуется значительной поддержкой граждан", — считает Орлов, добавляя, что «на сегодня нельзя назвать ни одного политика, который не только мог бы бросить вызов Азарову, но и показать сколь-нибудь значимый результат на выборах».
Поэтому, как полагает политолог, проблемой этих выборов может стать не победа Дмитрия Азарова, а участие в них второго политика «с хотя бы относительно значительным политическим и электоральным весом».
"Но, в общем, эту проблему вряд ли можно назвать по настоящему существенной. Я думаю, что основные содержательные линии в кампании будет заявлять Азаров", — подытожил Дмитрий Орлов.
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