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Молодые нижегородские ученые смогут получить полумиллионные гранты на научные разработки
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Молодые нижегородские ученые смогут получить полумиллионные гранты на научные разработки 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Молодые нижегородские ученые смогут получить полумиллионные гранты на научные разработки. Региональное представительство Фонда содействия инновациям, технопарк «Анкудиновка», открыло прием заявок на конкурс научных проектов «УМНИК-2018». Об этом сообщили в региональном минпроме.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, конкурс предназначен для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. «Участники могут представить научно-технический проект в шести номинациях: „цифровые технологии“, „медицина и технологии здоровьесбережения“, „новые материалы и химические технологии“, „новые приборы и интеллектуальные производственные технологии“, „биотехнологии“, „ресурсосберегающая энергетика“, — сообщил он.
»УМНИК» — это государственная финансовая поддержка инновационных стартапов от посевной стадии до того момента, когда проект встанет на ноги. Именно поэтому перспектива коммерциализации — один из главных критериев отбора победителей», — отметил министр.
По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям, руководителя технопарка «Анкудиновка» Тимура Радаева, от региона на конкурс «Умник» ежегодно заявляется более ста научных бизнес-проектов.
«При этом число победителей конкурса растет. Так, в 2015 году гранты получили 16 нижегородцев, а в 2017 — уже 20», — добавил Тимур Радаев.
Подать заявку на участие в «УМНИК» можно на сайте регионального конкурса. Прием заявок продлится до сентября.
Напомним, что глава Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу нарастить объем промпроизводства в Нижегородской области примерно на 20% в 2020 году по сравнению с 2017 годом.
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