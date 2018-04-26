Молодые нижегородские ученые смогут получить полумиллионные гранты на научные разработки

Молодые нижегородские ученые смогут получить полумиллионные гранты на научные разработки. Региональное представительство Фонда содействия инновациям , технопарк «Анкудиновка», открыло прием заявок на конкурс научных проектов «УМНИК-2018». Об этом сообщили в региональном минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова , конкурс предназначен для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. «Участники могут представить научно-технический проект в шести номинациях: „цифровые технологии“, „медицина и технологии здоровьесбережения“, „новые материалы и химические технологии“, „новые приборы и интеллектуальные производственные технологии“, „биотехнологии“, „ресурсосберегающая энергетика“, — сообщил он.

»УМНИК» — это государственная финансовая поддержка инновационных стартапов от посевной стадии до того момента, когда проект встанет на ноги. Именно поэтому перспектива коммерциализации — один из главных критериев отбора победителей», — отметил министр.

По словам регионального представителя Фонда содействия инновациям, руководителя технопарка «Анкудиновка» Тимура Радаева, от региона на конкурс «Умник» ежегодно заявляется более ста научных бизнес-проектов.

«При этом число победителей конкурса растет. Так, в 2015 году гранты получили 16 нижегородцев, а в 2017 — уже 20», — добавил Тимур Радаев.

Подать заявку на участие в «УМНИК» можно на сайте регионального конкурса. Прием заявок продлится до сентября.