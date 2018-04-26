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Кому нести деньги за ЖКУ? Почему жильцы хотят платить напрямую поставщикам
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Кому нести деньги за ЖКУ? Почему жильцы хотят платить напрямую поставщикам 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщил руководитель управления края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко, с 4 апреля собственникам квартир многоквартирных домов (МКД) федеральные власти разрешили заключать прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.
Какие плюсы?
Но для начала нужно провести общее собрание жильцов. Если три четверти владельцев квартир выскажутся за новшество, решение нужно будет отразить в протоколе, а затем передать его в краевой стройжилнадзор.
Только после этого жильцы получат возможность нести свои кровные напрямую ресурсникам.
«Я — за прямые договоры, — говорит старшая одной из пятиэтажек в Ставрополе Ольга Горенко. — Думаю, благодаря этому процедура оплаты коммуналки станет более прозрачной. Наш дом сильно пострадал от управляющей компании, которая прокручивала наши деньги и не вовремя расплачивалась с поставщиками».
По словам Савченко, то, что зачастую средства жильцов по вине управляющих организаций не доходили до ресурсников, и заставило федеральные власти внести изменения в Жилищный кодекс России.
«Мы получаем немало жалоб от собственников на то, что «управленцы» либо вовремя не перечисляют деньги поставщикам коммунальных услуг, используя их на собственные нужды, либо присылают платёжки с бешеными цифрами», — комментирует Валерий Анатольевич.
Между тем и среди «управленцев» есть те, кто — за нововведение.
«Когда жильцы начнут платить напрямую поставщикам, мы наконец-то избавимся от большой проблемы — хронических неплатежей, — полагает представитель одной из управляющих компаний Ставрополя Сергей Вольнов. — Много говорят о том, что в УК прокручивают средства жильцов, но почему-то не вспоминают, что собираемость платежей во многих домах очень низкая. Между тем долги собственников квартир зачастую вынуждены гасить управляющие компании».
Между тем, по данным Савченко, уже появились случаи, когда УК и ТСЖ чинят препятствия жильцам, не желая, чтобы они переходили к прямой оплате за ресурсы.
Кто примет платежи?
Как же новшество будут внедрять на практике? Этого пока не знают даже в краевом управлении по строительному и жилищному надзору.
В течение трёх месяцев в крае примут необходимые нормативные документы.
«Боюсь, мы меняем шило на мыло, — не разделяет оптимизма большинства руководитель ассоциации собственников недвижимости «Партнёр» Дмитрий Захарьящев. — По моим данным, сейчас власти края рассматривают вопрос о создании краевого расчётного центра. Сотрудники этого центра, получив от поставщиков показания счётчиков, будут формировать единую квитанцию и отсылать её жильцу. Сейчас такая практика — в Ставрополе, где этим давно занимается городской расчётный центр. Но ведь это посредники, которые берут за свои услуги дополнительные деньги с собственников квартир! Так в чём же выгода?!»
Непонятен пока механизм и представителю ресурсной организации Юрию Докукину.
«Есть опасения, что ресурсникам придётся потратить дополнительные средства на создание служб, в которых будут принимать деньги от населения, и на контролёров, которые будут снимать показания приборов учёта, — говорит Докукин. — А не приведёт ли всё это к тому, что эти затраты «посадят» в и без того высокие коммунальные тарифы?»
Кстати, газовиков нововведение не касается. А вот «мусорные» операторы будет взимать деньги с потребителей уже по новым схемам.
АиФ Ставрополье: последние новости
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