Как решения Европейского суда влияют на российскую правовую систему

— Андрей Александрович, заявление Турбьёрна Ягланда о принятии мер в отношении России вызвало негативную реакцию у парламентариев. В чём заключаются предпосылки возникших противоречий?

— Принятые в Совете Европы меры по лишению российской делегации права голоса в ПАСЕ и участия в назначении судей ЕСПЧ нарушают базовые принципы международного сотрудничества. В таких условиях у России отсутствуют основания для его финансирования. А дальнейшие ограничения, принимаемые в отношении нашей страны, противоречат цели создания одного из основных органов Совета Европы — защите прав.

Подобного рода решения нарушают субсидиарную (вспомогательную) роль Европейского суда, а также доктрину свободы усмотрения государства в выборе средств и способов обеспечения защиты прав.

Помимо лишения полномочий российской делегации в ПАСЕ, европейский орган предпринимает попытки, направленные на установление приоритета решений Страсбургского суда над Конституцией России.

— Вы могли бы назвать примеры подобных решений Европейского суда?

— В Постановлении ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России» нам было предложено инициировать процесс по внесению изменений в Конституцию, поскольку действовавший и на момент вступления России в Совет Европы конституционный запрет противоречит новому толкованию положений Конвенции. Подобные решения принимаются не только по жалобам против России, но и по другим. В частности, в постановлениях ЕСПЧ «Хёрст против Соединённого Королевства », «Гринс против Соединённого Королевства», «Фродль против Австрии ». Другой подход ЕСПЧ применил в деле «Скоппола против Италии ».

Подобного рода решения нарушают субсидиарную (вспомогательную) роль Европейского суда, а также доктрину свободы усмотрения государства в выборе средств и способов обеспечения защиты прав. Однако в большинстве случаев решения ЕСПЧ не противоречат конституционным положениям. Исполнение постановлений ЕСПЧ позволило провести в нашей стране демократические преобразования, закрепить гарантии защиты прав граждан в соответствии с международными правовыми стандартами. Возможность принятия своевременных мер по устранению выявленных структурных недостатков национального законодательства подтверждает значимость деятельности ЕСПЧ.

— Решения европейского органа, которые противоречат Конституции России, могут оказать существенное влияние на российскую правовую систему. Такие решения исполняются?

— Российская Федерация последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права. Международные обязательства Россия не предполагают верховенства в российской правовой системе Европейской конвенции, тем более толкования её положений.

В случаях когда толкование осуществляется в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров противоречия решений ЕСПЧ конституционным положениям не возникает. Как следует из названной Конвенции, если ЕСПЧ при осуществлении толкования придаёт понятиям международного договора новое значение, то государство вправе отказаться от его исполнения, поскольку такое решение выходит за пределы международных обязательств государства.

Возможность принятия своевременных мер по устранению выявленных структурных недостатков национального законодательства подтверждает значимость деятельности ЕСПЧ.

Положения статьи 4 и 15 Конституции России, которые действовали и на момент вступления в Совет Европы, закрепляют верховенство конституционных положений, в том числе по отношению к международным договорам. Вспомогательная роль ЕСПЧ непосредственно следует из положений протокола №15 к Конвенции. Поэтому толкование Европейским судом норм Конвенции, которое при этом может существенно изменяться, не может обладать приоритетом над нормами национального права. Это также подтверждается неисполнением таких решений ЕСПЧ в Великобритании.

Российской Федерацией предпринимаются попытки найти компромиссные решения, направленные на исполнение подобных решений. В качестве одного из таких примеров можно привести Постановление Конституционного суда по делу Анчугова и Гладкова.

Соблюдение положений Конституции России является залогом сохранения конституционной идентичности и стабильного развития российского правопорядка.