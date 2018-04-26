Завод «Южный Севастополь» пытались захватить рейдеры

Бывший арендатор СРЗ «Южный Севастополь» согласно решению суда должен был передать имущество государству, однако уклонялся от выполнения решения суда в течение нескольких месяцев. В понедельник департамент по имущественным и земельным отношениям совместно со службой судебных приставов и ГУП «Севастопольский морской порт», который сегодня является балансодержателем имущества «Южный Севастополь», приступили к принудительному исполнению решению суда.

Попытка силового захвата имущества со стороны бывшего арендатора СРЗ «Южный Севастополь» произошла в ночь с понедельника на вторник. Как сообщил директор ГУП «Севастопольский морской порт» Сергей Емельянов , в 23 часа неизвестные в количестве 10 человек проникли на объект КПП завода «Южный Севастополь», представившись сотрудниками охраны СРЗ «Южный Севастополь» и силовым способом вытеснили охрану «Севастопольского морского завода».

«Был вызван отряд полиции и линейный отдел полиции. Во вторник в 10 утра силами федеральной службы судебных приставов люди были выведены за территорию предприятия. Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы для соответствующей правовой оценки», –прокомментировал Емельянов.

Директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Зайнулин также отметил, что в течение третьего года бывший арендатор не выплачивает арендную плату за использование арендованного имущества, в числе которого 13 объектов недвижимости и несколько тысяч объектов движимого имущества. По данным инвентаризации, которая проводится сейчас департаментом по имущественным и земельным отношениям совместно со службой судебных приставов, свыше 30% объектов движимого имущества на сегодня утеряны. Соответствующее заявление в правоохранительные органы уже направлено.

Напомним, что в соответствии с судебным решением, вступившем в силу в декабре 2017 года, имущество, ранее сданное в аренду СРЗ «Южный Севастополь», надлежало передаче в государственную собственность и освобождению.