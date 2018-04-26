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Москвича оштрафовали за запах шаурмы
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Москвича оштрафовали за запах шаурмы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Суд в Москве оштрафовал бизнесмена за слишком сильный запах шаурмы из его павильона.
Как пишет «Российская газета», специалисты Роспотребнадзора доказали, что из-за неисправной вентиляции запах попадал в квартиру одного из жильцов в Черемушках.
На нарушителя составили протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и оштрафовали на 2 тыс. рублей. Кроме того, до 7 мая предпринимателя обязали наладить вентиляцию.
Отметим, что только за прошлый год жители столицы пожаловались на запахи от предприятий фастфуда 54 раза.
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