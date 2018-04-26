Медведев анонсировал переход РФ к электронной таможне

Кабинет министров подготовил новый порядок таможенного регулирования, в полной мере соответствующий нормам Евразийского экономического союза , в котором с 1 января вступил в силу новый Таможенный кодекс. «В документе, — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, — содержится немало прогрессивных решений как в части таможенного администрирования, так и в части упрощения операций». В подготовке документа участвовали не только министерства, но и широкий круг деловых организаций.

"Первое. Мы переходим в соответствии с Таможенным кодексом и с этим законом к «электронной таможне», — заявил председатель правительства. Товары можно будет декларировать электронным способом, выпуск товаров в большинстве случаев станет автоматическим и на них будет распространяться механизм «единого окна». «В этом существенно заинтересован бизнес, — обратил внимание Медведев. — Мировая практика идет по пути бесконтактного взаимодействия с таможенными органами. И мы, конечно, должны своевременно внедрять передовые стандарты».

Во-вторых, ожидается, что таможня станет работать быстрее. Ей устанавливают более сжатые сроки для выполнения отдельных операций. Так, на предварительные решения по классификации и происхождению товаров вместо 90 отводятся 60 дней, срок выпуска товаров сокращается с 24 до 4 часов.

В-третьих, упрощение правил и процедур должно сделать таможенные органы более прозрачными и открытыми. Механизм авансовых платежей можно будет использовать в счет платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. «Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот», — сообщил премьер. Правительство предусмотрело ряд упрощений для экономических операторов: при добросовестной работе можно будет снизить сумму обеспечения с 1 миллиона до 150 тысяч евро.

— Наконец, в случае неоднозначности правил в таможенной сфере, а это, к сожалению, случается — правила сложные, меняются достаточно часто, — они будут трактоваться в пользу декларанта или заинтересованного лица, — объявил Дмитрий Медведев.

Насколько современной и удобной станет обновленная таможня, бизнес расскажет со временем. Оно, например, показало, что нужно вносить изменения в систему страхования в сельском хозяйстве. В прошлом году уровень страхования посевных площадей значительно снизился даже с учетом действующей программы государственной поддержки. «Эти деньги зачастую просто не берут, зато приходится выделять дополнительные средства на компенсацию ущерба из-за всякого рода чрезвычайных ситуаций, в том числе из резервного фонда правительства», — подчеркнул премьер-министр.

Проблема в невысоком уровне страхового возмещения, в сложностях при документальном подтверждении страховых случаев. В каких-то регионах странах не просто мало, а вообще отсутствуют компании, готовые брать на себя сельскохозяйственные риски.

Поправки в механизм агрострахования, рассчитывают в кабинете министров, сделают его более популярным. «В документе расширен перечень объектов страхования, включая объекты животноводства, — заявил Дмитрий Медведев на заседании. — Также страховое возмещение смогут получить владельцы хозяйств, чьи насаждения были включены в Государственный реестр селекционных достижений». Законопроект устанавливает возможность получения страхового возмещения в случае вынужденного убоя животных, факт заболевания которых заразными болезнями не установлен, в соответствии с ветеринарным законодательством и направленного на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных, а также при возделывании сельскохозяйственных культур, в том числе многолетних насаждений, сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, но не допущены к использованию.

Кроме того, изменены условия, при соблюдении которых аграрии могут рассчитывать на государственную поддержку, и предусмотрено снижение установленного договором размера страховой суммы.