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В Ростовской области резко выросли штрафы за стихийную торговлю вдоль автотрасс
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В Ростовской области резко выросли штрафы за стихийную торговлю вдоль автотрасс 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Заксобрание Ростовской области поправками в региональный закон об административных правонарушениях ужесточило ответственность за торговлю в неустановленных местах.
Основное беспокойство у депутатов вызывают стихийные рынки на обочинах федеральной трассы М4 «Дон», и особенно в период созревания овощей и фруктов. Это создаёт опасные ситуации на дороге, то и дело под колёсами не успевающих затормозить машин гибнут люди. На таких рынках не соблюдаются санитарные нормы. Борьба с такой торговлей результатов пока не даёт.
Выписываемые штрафы слишком малы по сравнению с прибылью от придорожной торговли. Их решили увеличить в 4—6 раз. Для граждан «вилка» теперь составляет от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 тысяч до 90 тысяч рублей.
«В целом депутаты положительно отнеслись к поправкам. В то же время они обратили внимание на необходимость быстрее завершить оборудование стационарных торговых точек там, где торговля особенно востребована», — прокомментировала решение заместитель председателя Заксобрания — глава комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.
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