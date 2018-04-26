В Ростовской области резко выросли штрафы за стихийную торговлю вдоль автотрасс

Заксобрание Ростовской области поправками в региональный закон об административных правонарушениях ужесточило ответственность за торговлю в неустановленных местах.

Основное беспокойство у депутатов вызывают стихийные рынки на обочинах федеральной трассы М4 «Дон», и особенно в период созревания овощей и фруктов. Это создаёт опасные ситуации на дороге, то и дело под колёсами не успевающих затормозить машин гибнут люди. На таких рынках не соблюдаются санитарные нормы. Борьба с такой торговлей результатов пока не даёт.

Выписываемые штрафы слишком малы по сравнению с прибылью от придорожной торговли. Их решили увеличить в 4—6 раз. Для граждан «вилка» теперь составляет от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 тысяч до 90 тысяч рублей.