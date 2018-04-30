Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

Пучков выступил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморья.

"Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать четко, слаженно, профессионально", — говорится в поздравлении Путина.

Президент призвал укреплять кадровый состав с опорой на лучшие традиции, уделять внимание развитию добровольной пожарной охраны, поддерживать общественные волонтерские инициативы в этой сфере и воспитывать у населения ответственное отношение к вопросам безопасности, отмечает агентство.