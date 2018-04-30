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Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником
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Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником 

Газета.Ru 1 час назад
Поздравление главы государства зачитал глава МЧС Владимир Пучков во Владивостоке, передает РИА «Новости».
Пучков выступил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморья.
"Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать четко, слаженно, профессионально", — говорится в поздравлении Путина.
Президент призвал укреплять кадровый состав с опорой на лучшие традиции, уделять внимание развитию добровольной пожарной охраны, поддерживать общественные волонтерские инициативы в этой сфере и воспитывать у населения ответственное отношение к вопросам безопасности, отмечает агентство.
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