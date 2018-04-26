«Извергающий» радугу водопад попал на видео

Причиной такого явления стало солнце, лучи которого во время рассвета «отскочили» от потока воды и преобразили его. Кроме того, свечению водопада поспособствовал также и сильнейший ветер, превратив водопад в каскадную радугу.

Редкой красоты явление наблюдали посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии, где знаменитый водопад в какой-то момент заиграл всеми цветами радуги.

Причиной такого явления стало солнце, лучи которого во время рассвета «отскочили» от потока воды и преобразили его. Кроме того, свечению водопада поспособствовал также и сильнейший ветер, превратив водопад в каскадную радугу.

Красивейшее явление удалось заснять фотографу Грегу Харлоу, который оказался в национальном парке в момент радужного свечения Йосемитского водопада. Он был одним из десяти очевидцев красивейшего явления.

«Я был в Йосемитском национальном парке вместе с моим приятелем Джулианом. Мы принесли туда нашу кофемашину и решили отдохнуть там час или около того, когда совершенно неожиданно увидели, что Йосемитском водопаде начинают появляться цвета», — рассказал Харлоу.

По его словам, сначала поток водопада был красного цвета, затем он заиграл всем спектром радуги.

«То место было практически пустым, поскольку в то утро было очень ветрено», — вспоминает Харлоу.

Он отметил, что такое явление, в первую очередь, было обусловлено чрезвычайно сильным ветром, который не так часто бывают в Йосемитском парке. Благодаря ему водопад по всей высоте окрасился радужными цветами. Йосемитский водопад занимает 20-е место по высоте среди самых высоких водопадов мира, сообщает издание The Mirror.