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«Извергающий» радугу водопад попал на видео
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«Извергающий» радугу водопад попал на видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Причиной такого явления стало солнце, лучи которого во время рассвета «отскочили» от потока воды и преобразили его. Кроме того, свечению водопада поспособствовал также и сильнейший ветер, превратив водопад в каскадную радугу.
Редкой красоты явление наблюдали посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии, где знаменитый водопад в какой-то момент заиграл всеми цветами радуги.
Причиной такого явления стало солнце, лучи которого во время рассвета «отскочили» от потока воды и преобразили его. Кроме того, свечению водопада поспособствовал также и сильнейший ветер, превратив водопад в каскадную радугу.
Красивейшее явление удалось заснять фотографу Грегу Харлоу, который оказался в национальном парке в момент радужного свечения Йосемитского водопада. Он был одним из десяти очевидцев красивейшего явления.
«Я был в Йосемитском национальном парке вместе с моим приятелем Джулианом. Мы принесли туда нашу кофемашину и решили отдохнуть там час или около того, когда совершенно неожиданно увидели, что Йосемитском водопаде начинают появляться цвета», — рассказал Харлоу.
По его словам, сначала поток водопада был красного цвета, затем он заиграл всем спектром радуги.
«То место было практически пустым, поскольку в то утро было очень ветрено», — вспоминает Харлоу.
Он отметил, что такое явление, в первую очередь, было обусловлено чрезвычайно сильным ветром, который не так часто бывают в Йосемитском парке. Благодаря ему водопад по всей высоте окрасился радужными цветами. Йосемитский водопад занимает 20-е место по высоте среди самых высоких водопадов мира, сообщает издание The Mirror.
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