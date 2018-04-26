Чтобы пройти оцепление и КПП 9 мая, самарцев просят заранее приезжать на площадь Куйбышева

На заседании антитеррористической комиссии в правительстве Самарской области представители полиции сообщили, что всего по области 1 мая запланировано 28 мероприятий, приуроченных к празднованию Дню весны и труда, предполагается, что в них примут участие около 59 тыс. человек. Для обеспечения их безопасности задействуют 1023 сотрудника ОВД , 62 представителя Росгвардии, 302 работника частных охранных организаций, 210 членов ДНД и 15 казаков. 9 мая в Самарской области запланировано проведение 186 мероприятий, рассчитанных на 248 тыс. человек. В это время будут усиленно дежурить 3695 сотрудников ОВД, 109 бойцов Росгвардии, 40 военнослужащих ВС РФ , 355 работников ЧОО, 345 членов ДНД, 86 казаков и 100 студентов военных кафедр вузов Самары "Для организации досмотра зрителей, прибывших на парад, организуется работа 10 КПП, на которых установят 75 рамочных металлодетекторов, — сообщил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев . — По периметру площади и прилегающей территории, а также по маршрутам движения торжественного шествия и парадных расчетов будет выставлено оцепление". Власти просят жителей прибывать на мероприятия заранее. В частности, на площадь Куйбышева 9 мая запускать начнут уже с восьми часов утра.