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Чтобы пройти оцепление и КПП 9 мая, самарцев просят заранее приезжать на площадь Куйбышева
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Чтобы пройти оцепление и КПП 9 мая, самарцев просят заранее приезжать на площадь Куйбышева 

Волга Ньюс 2 часа назад
На заседании антитеррористической комиссии в правительстве Самарской области представители полиции сообщили, что всего по области 1 мая запланировано 28 мероприятий, приуроченных к празднованию Дню весны и труда, предполагается, что в них примут участие около 59 тыс. человек. Для обеспечения их безопасности задействуют 1023 сотрудника ОВД, 62 представителя Росгвардии, 302 работника частных охранных организаций, 210 членов ДНД и 15 казаков.
9 мая в Самарской области запланировано проведение 186 мероприятий, рассчитанных на 248 тыс. человек. В это время будут усиленно дежурить 3695 сотрудников ОВД, 109 бойцов Росгвардии, 40 военнослужащих ВС РФ, 355 работников ЧОО, 345 членов ДНД, 86 казаков и 100 студентов военных кафедр вузов Самары.
"Для организации досмотра зрителей, прибывших на парад, организуется работа 10 КПП, на которых установят 75 рамочных металлодетекторов, — сообщил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев. — По периметру площади и прилегающей территории, а также по маршрутам движения торжественного шествия и парадных расчетов будет выставлено оцепление".
Власти просят жителей прибывать на мероприятия заранее. В частности, на площадь Куйбышева 9 мая запускать начнут уже с восьми часов утра.
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