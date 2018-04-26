Армия Китая получила на вооружение новую баллистическую ракету

ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости . Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь на брифинге в четверг подтвердил, что новой поступившей на вооружение НОАК баллистической ракетой является стратегическая баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-26» (DF-26).

Ранее стало известно, что ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили на вооружение баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную нанести ответный ядерный удар, однако до сегодняшнего дня не раскрывалось, о какой ракете идет речь, ряд СМИ предположили, что это может быть DF-26.

"Ракетные войска НОАК приняли на вооружение ракету «Дунфэн-26», которая является полностью разработанной Китаем баллистической ракетой средней дальности нового поколения, она прошла все необходимые испытания и проверки на готовность к бою. После установки ракета официально поступила на боевое вооружение китайской армии", — заявил У Цянь.

Он также подчеркнул, что «ядерная стратегия Китая носит исключительно оборонный характер, а политика КНР — ни при каких условиях не применять первыми ядерное оружие — не претерпела никаких изменений».

Баллистическая ракета DF-26 способна нести обычные и ядерные боеголовки и может использоваться по первому требованию. Ракеты могут с высокой точностью поражать цели как на земле, так и на море.