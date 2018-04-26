Нас хотят приравнять к Кирибати

Германия, Япония и Помимо Соединённых Штатов, среди подписантов — ещё четыре страны «большой семёрки»: Великобритания Канада , а значит, две державы, потерпевшие поражение в ходе Второй мировой войны. При этом главный победитель, прекративший мировую бойню, — Россия как правопреемница СССР — оказалась в стороне. Так что, реформа Трампа претендует на пересмотр итогов глобального противостояния середины ХХ века, после которого и была создана Организация Объединённых Наций.

Как собирает Дональд Трамп свои подписи, догадаться нетрудно. Да он и сам этого не скрывает. Трамп открыто угрожает прекратить финансовую помощь странам, которые голосуют в неугодном Штатам духе, в первую очередь по Иерусалиму как столице Израиля , но и не только.

Вот вам и вся демократия. Тот прав, у кого больше прав, вернее, денег. Порочный принцип принятия решений большинством был принят в ООН изначально. Это и есть её главный изъян, который надо подвергать реформированию. Скажите, когда, в какие времена большинство было критерием истины? Большинство против возвращения Крыма в Россию. Что же от этого оно стало неправильным?

Если все, то не я. Так сказал Христос. А Оскар Уайльд добавил, что истина перестаёт быть истиной, когда в неё уверует большинство. Отказаться от принципа голосования большинством — вот какой реформы требует ООН.

В объединённой Европе при принятии важнейших решений действует принцип консенсуса. Тоже не лучший вариант. Многие решения застревают надолго. А в ООН государств состоит в несколько раз больше, чем в Европейском союзе . Что тогда? Может быть, вовсе отказаться от каких-либо голосований. Есть Совбез, и этого достаточно. Пусть он голосует.

Однако именно Совет Безопасности и стал главной мишенью западных реформаторов. И даже не Совбез как таковой, а наше в нём право вето. Смириться с этим правом они никак не могут. Генсек организации Антониу Гутерриш не поленился подсчитать, что в последнее время только по Сирии мы воспользовались правом вето более десяти раз.

Да хоть двадцать, хоть тридцать! Норм на этот счёт не существует. Если американцы и их союзники непременно желают свергнуть Асада под эгидой ООН, что нам остаётся делать? Однако Генсек Гутерриш считает, что мы делаем это слишком часто. Он в последнее время активно затесался в ряды реформаторов ООН. Хорошо, правда, что генсек этой организации никакими особыми правами не наделён и лично что-либо реформировать не может.

Что же касается Совбеза, то западники, помимо прочего, хотят увеличить число его постоянных членов — так, на всякий случай. И увеличить это число они хотят прежде всего за счёт всё тех же Германии и Японии. Мол, вес их экономик слишком велик, чтобы им не быть постоянными членами Совбеза, хотя это и противоречит базовому принципу формирования Совета как своего рода клуба держав-победителей.

Конечно, с тех пор прошло семь десятков лет. Конечно, мир изменился. Но низвести нашу страну до уровня островной тихоокеанской микродержавы Кирибати никому не удастся. Без России ООН как всемирная организация существовать не может. В 1939 году СССР уже исключали из Лиги Наций за войну с Финляндией . Чем всё это закончилось, мы знаем.