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Брюссель установил слежку за гнёздами сапсанов
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Брюссель установил слежку за гнёздами сапсанов 

News.ru 2 часа назад
В апреле сайт Falcons for everyone предоставил пользователям возможность понаблюдать онлайн за гнездовьем трёх семейств сапсанов в Брюсселе. Рядом с гнёздами птиц были установлены камеры, которые ведут круглосуточное наблюдение. Изображение передаётся в HD-качестве на вебсайт.
Сапсаны практически исчезли в Бельгии и большей части Европы из-за браконьерства, охоты, уничтожения мест обитания птиц и использования пестицидов. Однако принятие определенных мер привело к тому, что в 2004 году первая пара сапсанов поселилась в самом центре Брюсселя, и теперь в городе их насчитывается около 12.
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