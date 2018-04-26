Брюссель установил слежку за гнёздами сапсанов 

В апреле сайт Falcons for everyone предоставил пользователям возможность понаблюдать онлайн за гнездовьем трёх семейств сапсанов в Брюсселе. Рядом с гнёздами птиц были установлены камеры, которые ведут круглосуточное наблюдение. Изображение передаётся в HD-качестве на вебсайт.
Сапсаны практически исчезли в Бельгии и большей части Европы из-за браконьерства, охоты, уничтожения мест обитания птиц и использования пестицидов. Однако принятие определенных мер привело к тому, что в 2004 году первая пара сапсанов поселилась в самом центре Брюсселя, и теперь в городе их насчитывается около 12.