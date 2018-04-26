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В НАТО заявили, что санкционное давление на КНДР должно сохраняться
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В НАТО заявили, что санкционное давление на КНДР должно сохраняться 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости. НАТО приветствует заявление КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, но считает, что давление на Пхеньян должно сохраняться, заявил в четверг журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я думаю, что важно продолжать поддерживать усилия по поиску мирного решения (на Корейском полуострове). Прогресс, который мы наблюдали в последнее время, связан как раз с тем сильным давлением, оказанным на КНДР, в том числе посредством санкций ООН", — сказал Столтенберг.
По его словам, санкционное давление на КНДР должно быть продолжено, чтобы увидеть со стороны Пхеньяна конкретные шаги.
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