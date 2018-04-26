В НАТО заявили, что санкционное давление на КНДР должно сохраняться

БРЮССЕЛЬ , 26 апр — РИА Новости НАТО приветствует заявление КНДР о приостановке ядерных и ракетных испытаний, но считает, что давление на Пхеньян должно сохраняться, заявил в четверг журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг "Я думаю, что важно продолжать поддерживать усилия по поиску мирного решения (на Корейском полуострове). Прогресс, который мы наблюдали в последнее время, связан как раз с тем сильным давлением, оказанным на КНДР, в том числе посредством санкций ООН ", — сказал Столтенберг. По его словам, санкционное давление на КНДР должно быть продолжено, чтобы увидеть со стороны Пхеньяна конкретные шаги.