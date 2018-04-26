Спор о завышенных ценах в деле новосибирских врачей: экспертиза ТПП следствию не указ

Практически одновременно с назначением предварительного слушания в Центральном районном суде, в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова поступило специальное обращение. Его отправила компания «Экстен Медикал Сибирь», заместитель директора которой Жанна Вакулина проходит по делу в пяти эпизодах. Она обвиняется в завышении цен на 53 товарные позиции, которые были поставлены по десяти контрактам, заключенным компанией в 2012–2015 годах с городской больницей № 1.

В своем обращении предприятие, специализирующееся на поставках расходных материалов в области кардиологии, обращает внимание федерального бизнес-омбудсмена на странные особенности сбора информации о среднерыночной стоимости поставляемых в горбольницу товаров медицинского назначения. Первоначально прокуратура Заельцовского района Новосибирска обратилась за консультациями в ООО «Медхимпром», которое подготовило специальные таблицы с ценами. «Однако содержание этих предоставленных материалов свидетельствует о полном отсутствии представлений о действующей в РФ нормативно-правовой базе определения рыночной стоимости товаров», — отметили в «Экстен Медикал Сибирь».

Позже главным следственным управление МВД по Новосибирской области была назначена судебная экспертиза, на основании которой планировалось сделать вывод о завышенных ценах. Однако заключение, которое подготовил эксперт Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата», удивило специалистов. «Из 53 товарных позиций, по 19 наименованиям судебный эксперт не смог найти аналогов для сравнения и, соответственно, установить какие-либо цены, — говорится в письме „Экстен Медикал Сибирь“ к Борису Титову. — По 17 позициям выводы о среднерыночных ценах были сделаны по единственному аналогу, по девяти позициям — по двум. И только для восьми позиций нашлось от трех до пяти аналогов». Выяснилось также, что по позициям, где судебная экспертиза не смогла установить среднерыночные цены, следствие опять решило воспользоваться таблицами «Медхимпрома».

Для защиты коллеги компания специально заказала независимую оценку рыночной стоимости всех 53 товарных позиций, которые фигурировали в обвинительном заключении против Жанны Вакулиной. Она была проведена Союзом «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» (НГ ТПП), а в ходе ее проведения для расчета рыночной стоимости были взяты от трех до семи аналогов товаров. «Установленная в отчете рыночная стоимость на все товарные позиции показывает, что компания не завышала цены, существовавшие на момент заключения контрактов с горбольницей, — утверждают „Экстен Медикал Сибирь“. — Более того, была обеспечена существенная экономия денежных средств лечебного учреждения, что очевидно из подготовленной экспертами таблицы, где были сопоставлены данные ООО „Медхимпром“, судебной экспертизы и отчета НГ ТПП».

Но следственные органы отказались принимать во внимание проведенную исследовательскую работу НГ ТПП, а обвинительное заключение по-прежнему строится на данных ООО «Медхимпром». «Специально по этому поводу мы отправляли ходатайство руководителю следственной группы и жалобу в прокуратуру области, — сообщил Владимир Герасимов . — Но если прокуратура считает, что полученными данными пользоваться нельзя из-за того, что готовившие их эксперты не были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, то следствие вообще удивило нас. Оно сообщило, что отчет городской торгово-промышленной палаты не отвечает, как было написано в официальном ответе, „требованиям относимости, допустимости и достоверности“.

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Фото: НДН. ИНФО