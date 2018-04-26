Ещё
Спор о завышенных ценах в деле новосибирских врачей: экспертиза ТПП следствию не указ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спор о завышенных ценах в деле новосибирских врачей: экспертиза ТПП следствию не указ 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Практически одновременно с назначением предварительного слушания в Центральном районном суде, в адрес уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова поступило специальное обращение. Его отправила компания «Экстен Медикал Сибирь», заместитель директора которой Жанна Вакулина проходит по делу в пяти эпизодах. Она обвиняется в завышении цен на 53 товарные позиции, которые были поставлены по десяти контрактам, заключенным компанией в 2012–2015 годах с городской больницей № 1.
В своем обращении предприятие, специализирующееся на поставках расходных материалов в области кардиологии, обращает внимание федерального бизнес-омбудсмена на странные особенности сбора информации о среднерыночной стоимости поставляемых в горбольницу товаров медицинского назначения. Первоначально прокуратура Заельцовского района Новосибирска обратилась за консультациями в ООО «Медхимпром», которое подготовило специальные таблицы с ценами. «Однако содержание этих предоставленных материалов свидетельствует о полном отсутствии представлений о действующей в РФ нормативно-правовой базе определения рыночной стоимости товаров», — отметили в «Экстен Медикал Сибирь».
Позже главным следственным управление МВД по Новосибирской области была назначена судебная экспертиза, на основании которой планировалось сделать вывод о завышенных ценах. Однако заключение, которое подготовил эксперт Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата», удивило специалистов. «Из 53 товарных позиций, по 19 наименованиям судебный эксперт не смог найти аналогов для сравнения и, соответственно, установить какие-либо цены, — говорится в письме „Экстен Медикал Сибирь“ к Борису Титову. — По 17 позициям выводы о среднерыночных ценах были сделаны по единственному аналогу, по девяти позициям — по двум. И только для восьми позиций нашлось от трех до пяти аналогов». Выяснилось также, что по позициям, где судебная экспертиза не смогла установить среднерыночные цены, следствие опять решило воспользоваться таблицами «Медхимпрома».
Для защиты коллеги компания специально заказала независимую оценку рыночной стоимости всех 53 товарных позиций, которые фигурировали в обвинительном заключении против Жанны Вакулиной. Она была проведена Союзом «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» (НГ ТПП), а в ходе ее проведения для расчета рыночной стоимости были взяты от трех до семи аналогов товаров. «Установленная в отчете рыночная стоимость на все товарные позиции показывает, что компания не завышала цены, существовавшие на момент заключения контрактов с горбольницей, — утверждают „Экстен Медикал Сибирь“. — Более того, была обеспечена существенная экономия денежных средств лечебного учреждения, что очевидно из подготовленной экспертами таблицы, где были сопоставлены данные ООО „Медхимпром“, судебной экспертизы и отчета НГ ТПП».
Но следственные органы отказались принимать во внимание проведенную исследовательскую работу НГ ТПП, а обвинительное заключение по-прежнему строится на данных ООО «Медхимпром». «Специально по этому поводу мы отправляли ходатайство руководителю следственной группы и жалобу в прокуратуру области, — сообщил Владимир Герасимов. — Но если прокуратура считает, что полученными данными пользоваться нельзя из-за того, что готовившие их эксперты не были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, то следствие вообще удивило нас. Оно сообщило, что отчет городской торгово-промышленной палаты не отвечает, как было написано в официальном ответе, „требованиям относимости, допустимости и достоверности“.
Читайте дальше — подробности уголовного дела новосибирских врачей и детали обвинения.
Фото: НДН. ИНФО
РИА «ФедералПресс»: последние новости
К Гофенберг пришли с обыском Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Чувашия. Первый квартал-2018 Макрон прибыл с визитом в Вашингтон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…
Макаревич снова оскорбил россиян
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Умерла звезда сериала «Сваты»
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии
Новости партнеров
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
03:11
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…
Истории Статьи
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение