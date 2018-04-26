ЦЭИИС планирует провести 3,5 тыс. проверочных работ по объектам реновации в 2018 г.

ЦЭИИС планирует провести 3,5 тыс. проверочных работ на объектах реновации до конца года. Об этом журналистам сообщил заместитель директора центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) Вячеслав Фузеев.

«Сформировано и успешно работает отдельное структурное подразделение, которое направлено на контроль качества именно за объектами реновации. В 2018 г. стоит задача выполнить 16,5 тыс. государственных работ, в том числе 3,5 тыс. работ на объектах реновации. Дополнительно будет проведена 51 работа в части проверки энергоэффективности объектов капитального строительства. На данный момент спектр деятельности центра насчитывает 187 видов работ по оценке качества строительно-монтажных работ и материалов», — сказал В. Фузеев.

По его словам, непосредственно для контроля качества видов работ на объектах реновации дополнительно введены новые работы — работы, направленные на проверку качественных показателей выполненных отделочных работ, дополнительно введены работы по проверке устройства выполненных внутренних инженерных систем — холодное и горячее водоснабжение, канализация, пожарная система в части автоматизации. «Дополнительно будут проводиться работы по проверке качества воды на содержание тяжелых металлов и вредных веществ. В части территории, которая будет прилегать к зданиям, — благоустройство, детские площадки, озеленение — дополнительно будет проверяться сама почва на содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов. Хочется подчеркнуть, что в обязательном порядке будет проверяться звукоизоляция, для этого закуплен комплект архитектурной акустики, который измеряет ударный, воздушный, транспортный шум и уровень вибрации конструкции при строительстве», — отметил В. Фузеев.

Он отметил, что за IV квартал 2017 г. — I квартал 2018 г. эксперты провели 141 выездную проверку на 36 объектах реновации. Выполнено 1 тыс. 846 государственных работ.