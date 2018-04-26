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На Колыме из фонда ОЭЗ направят почти 40 млн рублей на благоустройство
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На Колыме из фонда ОЭЗ направят почти 40 млн рублей на благоустройство 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 26 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области направят 37 миллионов рублей из средств внебюджетного фонда Особой экономической зоны на благоустройство и социальные проекты, сообщило в четверг правительство Колымы.
ОЭЗ расположена в административных границах города Магадана, здесь установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Существование ОЭЗ позволяет ее участникам снижать высокую транспортную и энергетическую составляющую в стоимости товаров, производимых и реализуемых в Магаданской области, а за счет дополнительных средств, остающихся в распоряжении участников ОЭЗ, у предприятий есть возможность обновлять основные фонды.
"Законом Магаданской области утверждена на 2018 год программа развития Особой экономической зоны, в соответствии с которой средства фонда распределены на финансирование 64 мероприятий, и большая часть из которых направлена в сферу ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта, и культуры. Указанным законом для благоустройства населенных пунктов городских округов Магаданской области предусмотрено 37 миллионов 880 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Поясняется, что в 2018 году бюджет фонда превышает 1,7 миллиарда рублей, что на 600 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.
"Планы по благоустройству ранее были обсуждены с жителями поселков и сел, что в целом правильно, так как они должны выбирать, в каких условиях им жить, что они хотят видеть из окна в первую очередь. Эта практика будет продолжена и в дальнейшем", — цитирует правительство Колымы слова губернатора Владимира Печеного.
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