На Колыме из фонда ОЭЗ направят почти 40 млн рублей на благоустройство

ОЭЗ расположена в административных границах города Магадана, здесь установлен особый правовой режим хозяйственной деятельности и применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Существование ОЭЗ позволяет ее участникам снижать высокую транспортную и энергетическую составляющую в стоимости товаров, производимых и реализуемых в Магаданской области, а за счет дополнительных средств, остающихся в распоряжении участников ОЭЗ, у предприятий есть возможность обновлять основные фонды.

"Законом Магаданской области утверждена на 2018 год программа развития Особой экономической зоны, в соответствии с которой средства фонда распределены на финансирование 64 мероприятий, и большая часть из которых направлена в сферу ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта, и культуры. Указанным законом для благоустройства населенных пунктов городских округов Магаданской области предусмотрено 37 миллионов 880 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в 2018 году бюджет фонда превышает 1,7 миллиарда рублей, что на 600 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

"Планы по благоустройству ранее были обсуждены с жителями поселков и сел, что в целом правильно, так как они должны выбирать, в каких условиях им жить, что они хотят видеть из окна в первую очередь. Эта практика будет продолжена и в дальнейшем", — цитирует правительство Колымы слова губернатора Владимира Печеного

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