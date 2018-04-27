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Путину рассказали об открытии в российской Арктике новых островов из-за таяния ледников
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Путину рассказали об открытии в российской Арктике новых островов из-за таяния ледников 

ТАСС 9 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею назвать «Хрустальным» один из новых островов архипелага Новая Земля.
На заседании попечительского совета РГО президенту рассказали про два новых острова, в том числе — у ледника Вилькицкий-Южный, которые были обнаружен школьниками Артёмом Макаренко и Валерией Саенко. Острова появились из-за таяния ледников возле архипелага Новая Земля, а найти их удалось благодаря снимкам со спутников дистанционного зондирования Земли.
Сама Саенко доложила Путину, в результате «территория России увеличилась на 290 тыс. кв. м». Она также попросила президента разрешить назвать один из этих островов в честь одного из лагерей «Артека» — «Хрустальный».
"Я думаю, что если члены попечительского совета возражать не будут, мы пойдем навстречу первооткрывателям — так и сделаем", — отреагировал Путин. Он, однако, уточнил, не исчезли ли под ледником другие острова одновременно с появлением этих. Президент пояснил, что, по оценке специалистов, во время таяния ледников «в других районах происходит накопление льда и снега».
Саенко в ответ заметила, что таяние ледников в Арктике сейчас сильное и есть надежда найти еще новые острова.
Школьники, открывшие новый остров у архипелага Новая Земля, также смогут поучаствовать в исследовательском походе военных моряков в Арктику. Об этом сообщил президент Русского географического общества Сергей Шойгу. «С помощью технологий дистанционного зондирования Земли сегодня мы имеем возможность в режиме реального времени оценивать изменения на нашей планете. Наверное, это и есть география будущего», — сказал Шойгу.
По его мнению, не удивительно, что этим заинтересовались школьники и даже совершили географическое открытие. «Надеюсь, что у них будет возможность подтвердить его, поучаствовав в исследовательском походе наших военных моряков в арктические широты», — добавил глава организации.
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