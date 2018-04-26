Иран призвал мусульманские страны объединиться против США

Верховный лидер Ирана , призвал все мусульманские страны объединиться против США . Об этом в четверг, 26 апреля, он заявил в эфире национального телевидения, предает Reuters

«Иранская нация успешно сопротивляется попыткам Соединенных Штатов и других заносчивых государств унизить ее», — сказал он.

Это заявление стало реакцией властей Ирана на слова президента США Дональда Трампа , который заявил, что Ближний Восток «не протянет и недели без помощи Вашингтона». «Такие слова унизительны для мусульман», — добавил Хаменеи. Духовный лидер страны отметил, что в регионе «продолжаются войны между странами, которые объединяет ислам».

25 апреля президент страны Хассан Рухани призвал США покинуть регион, передавал телеканал Mehr. «Убирайтесь! Без вас тут станет безопаснее, — сказал он. — Помогли вы с безопасностью, продавая оружие саудовцам и сбрасывая бомбы на граждан Йемена ?».

Ранее США обвинили Иран в дестабилизации ситуации ана Ближнем Востоке. По мнению Вашингтона, Тегеран , поддерживая повстанцев-хуситов в Йемене, подрывает процесс урегулирования конфликтов в регионе.