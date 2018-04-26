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Иран призвал мусульманские страны объединиться против США
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Иран призвал мусульманские страны объединиться против США 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Верховный лидер Ирана, призвал все мусульманские страны объединиться против США. Об этом в четверг, 26 апреля, он заявил в эфире национального телевидения, предает Reuters.
«Иранская нация успешно сопротивляется попыткам Соединенных Штатов и других заносчивых государств унизить ее», — сказал он.
Это заявление стало реакцией властей Ирана на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Ближний Восток «не протянет и недели без помощи Вашингтона». «Такие слова унизительны для мусульман», — добавил Хаменеи. Духовный лидер страны отметил, что в регионе «продолжаются войны между странами, которые объединяет ислам».
25 апреля президент страны Хассан Рухани призвал США покинуть регион, передавал телеканал Mehr. «Убирайтесь! Без вас тут станет безопаснее, — сказал он. — Помогли вы с безопасностью, продавая оружие саудовцам и сбрасывая бомбы на граждан Йемена?».
Ранее США обвинили Иран в дестабилизации ситуации ана Ближнем Востоке. По мнению Вашингтона, Тегеран, поддерживая повстанцев-хуситов в Йемене, подрывает процесс урегулирования конфликтов в регионе.
В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
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