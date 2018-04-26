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Дальневосточный леопард больше не находится на грани вымирания
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Дальневосточный леопард больше не находится на грани вымирания 

Газета.Ru 22 минуты назад
Благодаря работе специалистов удалось добиться исключения Дальневосточного леопарда из списка животных, которые находятся на грани вымирания, сообщает телеканал «360».
Об этом этом сообщил Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ, в чьи обязанности входит решение проблем с охраной природы, экологии и транспорта.
Эксперт назвал принятые меры, которые позволили сохранить редкий вид кошачьих: «2012 года был образован национальный парк „Земля леопарда“ и фонд неравнодушных людей». На тот момент на планете оставалось не более 30 особей хищника. Сегодня заповедник населяют около 100 особей, включая котят.
Эксперт отметил, что теперь для животных не хватает территории: «Слишком много кошек и каждой нужен свой ареал. Угроза исчезновения этого подвида ликвидирована полностью».
Он также сообщил о том, что проект по спасению дальневосточного леопарда стал в мировой практике образцовым примером по сохранению исчезающих видов.
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