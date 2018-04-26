В ПАСЕ приняли резолюцию, констатирующую наличие коррупции в Ассамблее

СТРАСБУРГ , 26 апр — РИА Новости , Кристина Луна-Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию по докладу независимой группы о коррупции в ПАСЕ, в которой признала существование данной проблемы в организации, передает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 123 депутата, против — девять, еще 10 воздержались.

Группа по расследованию коррупции ранее представила доклад, в котором подтвердила подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария. В пресс-релизе по докладу отмечается, что «группа также установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана». В четверг в ПАСЕ прошло обсуждение доклада.

Представитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Сахиба Гафарова ранее назвала доклад пристрастным и необъективным, отметив, что «каждое слово должно быть взвешено, задокументировано в таком хрупком нынешнем окружении и ситуации». В свою очередь глава постоянной делегации Азербайджана Самед Сеидов, чье имя попало в отчет группы, заявил, что доклад о якобы имевшей место лоббистской деятельности страны не соответствует действительности, и подчеркнул, что «не хочет оставаться в таком ПАСЕ». В ходе дебатов в четверг Сеидов заявил, что его страна будет бороться за свое достоинство.

"Хотя группа по расследованию не может представить доказательств существования скоординированной сети в рамках Ассамблеи, нарушения, допущенные некоторыми нынешними и бывшими членами (ПАСЕ), демонстрируют доказательства существования коррупционной практики, которая выходит за рамки Парламентской Ассамблеи и, собственно, самой парламентской среды: они были возможны и могут по-прежнему существовать в результате прямого участия, активной поддержки или по крайней мере преступного попустительства правительств стран Совета Европы", — отмечается в рекомендации к принятой ПАСЕ резолюции. Ассамблея в этой связи выражает сожаление и предлагает предпринять соответствующие меры.

В резолюции также предлагается «проанализировать и обновить… практику, несовместимую с правилами поведения в ассамблее». ПАСЕ предлагает подумать над рекомендацией по искоренению имеющихся недостатков и отмечает, что выводы доклада группы «требуют принятия серьезных мер». Кроме того, ПАСЕ предлагает политическим группам, выдвигающим кандидатов в такие ведущие комитеты как комитет по мониторингу, по процедуре, по выбору судей ЕСПЧ «пересмотреть свою практику».