Ещё
В ПАСЕ приняли резолюцию, констатирующую наличие коррупции в Ассамблее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ПАСЕ приняли резолюцию, констатирующую наличие коррупции в Ассамблее 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СТРАСБУРГ, 26 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию по докладу независимой группы о коррупции в ПАСЕ, в которой признала существование данной проблемы в организации, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 123 депутата, против — девять, еще 10 воздержались.
Группа по расследованию коррупции ранее представила доклад, в котором подтвердила подозрения в отношении лоббистской деятельности Азербайджана и обнародовала список депутатов, которые нарушили кодекс поведения парламентария. В пресс-релизе по докладу отмечается, что «группа также установила, что существуют серьезные подозрения в адрес некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ в том, что они вели деятельность коррупционного характера в пользу Азербайджана». В четверг в ПАСЕ прошло обсуждение доклада.
Представитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Сахиба Гафарова ранее назвала доклад пристрастным и необъективным, отметив, что «каждое слово должно быть взвешено, задокументировано в таком хрупком нынешнем окружении и ситуации». В свою очередь глава постоянной делегации Азербайджана Самед Сеидов, чье имя попало в отчет группы, заявил, что доклад о якобы имевшей место лоббистской деятельности страны не соответствует действительности, и подчеркнул, что «не хочет оставаться в таком ПАСЕ». В ходе дебатов в четверг Сеидов заявил, что его страна будет бороться за свое достоинство.
"Хотя группа по расследованию не может представить доказательств существования скоординированной сети в рамках Ассамблеи, нарушения, допущенные некоторыми нынешними и бывшими членами (ПАСЕ), демонстрируют доказательства существования коррупционной практики, которая выходит за рамки Парламентской Ассамблеи и, собственно, самой парламентской среды: они были возможны и могут по-прежнему существовать в результате прямого участия, активной поддержки или по крайней мере преступного попустительства правительств стран Совета Европы", — отмечается в рекомендации к принятой ПАСЕ резолюции. Ассамблея в этой связи выражает сожаление и предлагает предпринять соответствующие меры.
В резолюции также предлагается «проанализировать и обновить… практику, несовместимую с правилами поведения в ассамблее». ПАСЕ предлагает подумать над рекомендацией по искоренению имеющихся недостатков и отмечает, что выводы доклада группы «требуют принятия серьезных мер». Кроме того, ПАСЕ предлагает политическим группам, выдвигающим кандидатов в такие ведущие комитеты как комитет по мониторингу, по процедуре, по выбору судей ЕСПЧ «пересмотреть свою практику».
Ассамблея также предлагает национальным парламентам и правительствам, а также делегациям изучить выводы группы, предпринять в этой связи меры и подготовить доклад до конца 2018 года. Кроме того, Ассамблея призвала Европейский парламент и Парламентскую ассамблею ОБСЕ воспользоваться рекомендациями группы по расследованию коррупции.
РИА Новости: последние новости
Депутат САР рассказал, что поможет "ослабить амбиции США и Израиля" Россия потребовала вернуть собственность, захваченную в США Марокко выдало России арт-директора московского клуба, где работал бордель
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…322
Макаревич снова оскорбил россиян757
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море230
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение