Первомай Гатчина отпразднует большим городским пикником

Впервые Праздник весны и труда в Гатчине пройдет не только с традиционными шествиями и митингами, но и с уличными гуляньями.

Начнется праздник в 12:00 вполне традиционно — с митинга на переулка Революционный, а продолжится шествием трудовых коллективов города, которое проследует от переулка Революционный по проспекту 25 Октября до переулка Госпитальный и площади «Юность».

В 13:00 на площади «Юность» для горожан начнется праздничный концерт с участием городских творческих коллективов, будут работать детские аттракционы и предприятия общественного питания, организована выездная торговля.

Праздник продолжится до 17:00. Вход свободный.

Внимание автомобилистов! 1 мая будет организовано перекрытие дорог:

с 12:30 до 13:30 пр-т 25 октября от ул. Чкалова до ул. Хохлова и Госпитальный пер. от ул. Радищева до пр-та 25 Октября. с 11:30 до 13:30 будет перекрыто движение по пер. Революционный.