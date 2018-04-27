Ещё
Приморского полицейского уволили в связи с утратой доверия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморского полицейского уволили в связи с утратой доверия 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
Соблюдение антикоррупционных стандартов проверила прокуратура Приморского края в региональном управлении МВД России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В результате проверок было выявлены нарушения. Как оказалось, старший оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера нарушил требования законодательства при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 года.
В результате проверки прокурор края внес представление руководителю приморского УМВД, которое было рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время полицейского уволили со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.
Primpress: последние новости
Акваторию Владивостока в этом году будут закрывать несколько раз Девушка из Владивостока таинственно пропала на курорте Сбербанк совместно с телеканалом «Пятница» запускает новое ТВ-шоу «Теперь Я Босс Своего Дела»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1454
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи34
Госдеп составил список послушных стран41
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство88
В США предрекли смерть морской авиации России110
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение