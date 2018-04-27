Приморского полицейского уволили в связи с утратой доверия

Соблюдение антикоррупционных стандартов проверила прокуратура Приморского края в региональном управлении МВД России , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В результате проверок было выявлены нарушения. Как оказалось, старший оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера нарушил требования законодательства при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 года.

В результате проверки прокурор края внес представление руководителю приморского УМВД, которое было рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время полицейского уволили со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.