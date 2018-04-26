В Музее деревянного зодчества в Суздале прогремел взрыв

Силовые ведомства региона провели в музее деревянного зодчества Суздаля штабные учения по пресечению террористического акта.

По легенде учения во время проведения праздника огурца произошел взрыв, в результате которого погибло 5 человек и 30 получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудниками силовых ведомств было установлено место нахождения подозреваемого в совершении подрыва. В ходе его задержания преступник открыл стрельбу и взял в заложники 5 местных жителей. По предварительным данным в квартире у преступника находилось еще одно взрывное устройство, которое он хотел привести в действие.

В ходе переговоров преступник выдвинул требования, чтобы ему предоставили автомобиль, продукты питания, наркотики, личную встречу с губернатором и организовали пресс-конференцию, которая транслировалась бы онлайн на федеральных каналах. В случае штурма здания, террорист угрожал расстрелять заложников.

С учетом реальности угроз, Оперативным штабом было принято решение о штурме здания и освобождению заложников — преступник нейтрализован. Потерь среди сил правопорядка и гражданских лиц из числа заложников нет.

Как отметили в пресс-службе регионального управления ФСБ, все цели, поставленные участниками учения, выполнены в полном объеме.