Доказать фиктивность контрагента не так-то просто

Удмуртская ИФНС провела камеральную проверку общества, в результате которой установила — общество неправомерно применило вычеты по счетам-фактурам, выставленным его контрагентами. Налоговики доначислили НДС, а также предъявили пени и штраф. Общество с решением не согласилось и обратилось в суд, требуя отменить его.

Суды первой и второй инстанций согласились с обществом, посчитав, что истец выбирал контрагентов с должной осмотрительностью, все услуги ими были оказаны, а документы оформлены надлежащим образом.

ИФНС подала кассационную жалобу в суд третьей инстанции. В жалобе налоговики указали, что у контрагентов общества не было техники, необходимой для проведения заказанных истцом работ, не было достаточного количества сотрудников, контрагенты не находились по юрадресам. Все контрагенты также в книгах покупок указывали одни и те же компании, созданные для фиктивного документооборота и неправомерного получения вычета по НДС.

Однако кассационная инстанция, еще раз рассмотрев материалы дела, пришла к выводу, что налоговики не доказали неправомерность вычетов, заявленных истцом. Он предоставил договоры субподряда, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ, договоры о купле-продаже материалов, оформленные надлежащим образом; свидетели показали, что спорные работы выполнялись; все расчеты проводились через банковские счета. Суды сделали вывод, что все сделки между истцом и контрагентами были реальны.

Окружной арбитраж отказал ИФНС в удовлетворении жалобы. Налоговики могут обжаловать постановление в ВС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Уральского округа от 08.02.2018 № Ф09-66/18 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»