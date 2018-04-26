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Бойцы сибирских студотрядов отправились на космодром Восточный
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Бойцы сибирских студотрядов отправились на космодром Восточный 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Первыми на космодром нынешней весной отправились студенты техникумов.
— Руководство строительного колледжа пошло нам навстречу. Работу на Восточном студентам зачтут как производственную практику, — сообщил корреспонденту «РГ» командир штаба ССО Омской области Владислав Воронов.
Сейчас на объект отправляются первые пять отрядов. Через месяц к ним подтянутся студенты омских, новосибирских, алтайских, амурских и белгородских вузов. Самые востребованные — представители инженерных, строительных и архитектурных специальностей.
— За четыре года студенты уже возвели здесь ангары, станции обслуживания, дороги, тротуары, ливневки, жилье, метеокомплекс, — перечисляет Владислав Воронов. — В этом году, помимо строительных работ, они будут заниматься подготовкой нормативной и исполнительной документации. Айтишники также в большой цене.
Чтобы попасть на космодром, ребятам приходится выдержать серьезный конкурс. Работа престижная, к тому же это возможность карьерного роста. Первые «выпускники» Восточного уже работают мастерами, операторами, руководителями в разных структурах Спецстроя.
Между тем  В среднем зарплата бойцов СОО на космодроме составляет 25 тысяч рублей в месяц. Проживание и питание — за счет работодателя, проезд — за свой собственный. Поэтому сибирские студенты очень рассчитывают на так называемые невозвратные недорогие билеты, которые начинает продавать РЖД.
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