Бойцы сибирских студотрядов отправились на космодром Восточный

Первыми на космодром нынешней весной отправились студенты техникумов.

— Руководство строительного колледжа пошло нам навстречу. Работу на Восточном студентам зачтут как производственную практику, — сообщил корреспонденту «РГ» командир штаба ССО Омской области Владислав Воронов.

Сейчас на объект отправляются первые пять отрядов. Через месяц к ним подтянутся студенты омских, новосибирских, алтайских, амурских и белгородских вузов. Самые востребованные — представители инженерных, строительных и архитектурных специальностей.

— За четыре года студенты уже возвели здесь ангары, станции обслуживания, дороги, тротуары, ливневки, жилье, метеокомплекс, — перечисляет Владислав Воронов. — В этом году, помимо строительных работ, они будут заниматься подготовкой нормативной и исполнительной документации. Айтишники также в большой цене.

Чтобы попасть на космодром, ребятам приходится выдержать серьезный конкурс. Работа престижная, к тому же это возможность карьерного роста. Первые «выпускники» Восточного уже работают мастерами, операторами, руководителями в разных структурах Спецстроя