Ещё
Кафельников: «Был ли я под антикоррупционном расследованием? Не помню»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кафельников: «Был ли я под антикоррупционном расследованием? Не помню» 

SPORT24.ru 29 минут назад
Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе (IRP) сообщила, что есть серьезная проблема договорных матчей на низких и средних уровнях данного вида спорта. В особенности это касается мужских соревнований.
IRP начала свою работу в 2016 году, когда появилась информация, что многие ведущие спортсмены, в том числе победители турниров Большого шлема, принимали участие в договорных матчах. Организация не нашла убедительных доказательств данных фактов, но, в целом, подвергла критике руководящие органы мирового тенниса.
Помимо этого, в отчете организации говорится, что один из спортсменов, в свое время находившийся под расследованием, завершил карьеру в 2003 году. Данный шаг был сделан в обмен на неразглашение порочащей информации.
В 2003 году карьеру завершили 78 спортсменов. Среди них и бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников. Издание The Telegraph попыталось связаться с кем-то из завершивших в тот год карьеру, и только Кафельников согласился дать комментарий.
— Я понятия не имею, о каком игроке идет речь, — сказал россиянин. — Я завершил карьеру по другим причинам. Был ли я под расследованием? Может был, а может и не был. Я не помню. Вы должны спросить у людей, которые проводили это расследование. Это было 15 лет назад. Я не хочу говорить о прошлом.
В 1996 году Кафельников стал победителем Открытого чемпионата Франции, а в 1999 выиграл Australian Open. В 2000 году россиянин выиграл золото Олимпийских игр в Сиднее. Кафельников завершил карьеру в 2003 году в возрасте 29 лет.
SPORT24.ru: последние новости
Депутат Милонов: «Открытие «дома ЛГБТ-гордости» к ЧМ-2018 - нарушение закона» Sport24.ru стал самым читаемым тематическим изданием в 1-м квартале 2018 года Житель Саудовской Аравии отправился в 50-дневное путешествие до России на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»35
Россиян оставят без торговых центров169
Трамп унизил Макрона80
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США165
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение