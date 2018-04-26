Кафельников: «Был ли я под антикоррупционном расследованием? Не помню»

Независимая комиссия по расследованию коррупции в профессиональном теннисе (IRP) сообщила, что есть серьезная проблема договорных матчей на низких и средних уровнях данного вида спорта. В особенности это касается мужских соревнований.

IRP начала свою работу в 2016 году, когда появилась информация, что многие ведущие спортсмены, в том числе победители турниров Большого шлема, принимали участие в договорных матчах. Организация не нашла убедительных доказательств данных фактов, но, в целом, подвергла критике руководящие органы мирового тенниса.

Помимо этого, в отчете организации говорится, что один из спортсменов, в свое время находившийся под расследованием, завершил карьеру в 2003 году. Данный шаг был сделан в обмен на неразглашение порочащей информации.

В 2003 году карьеру завершили 78 спортсменов. Среди них и бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников . Издание The Telegraph попыталось связаться с кем-то из завершивших в тот год карьеру, и только Кафельников согласился дать комментарий.

— Я понятия не имею, о каком игроке идет речь, — сказал россиянин. — Я завершил карьеру по другим причинам. Был ли я под расследованием? Может был, а может и не был. Я не помню. Вы должны спросить у людей, которые проводили это расследование. Это было 15 лет назад. Я не хочу говорить о прошлом.