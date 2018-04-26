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Пресняков‐старший рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта
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Пресняков‐старший рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта 

360tv.ru 30 минут назад
Музыкант и композитор Владимир Пресняков‐старший рассказал о своем самочувствии после инфаркта. Об этом сообщил «Газета.ru».
72-летний
артист опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о случившемся накануне инфаркте. Он также поблагодарил поклонников, которые переживали за его здоровье.
Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше!
— Владимир
Пресняков-старший
Вместе с тем  Пресняков-старший
признался, что бесконечные сообщения и звонки его утомили, но несмотря на это, он читает «сотни и сотни» писем.
Вечером 25 апреля Владимир Пресняков‐старший был госпитализирован в одну из московских больниц с инфарктом. Владимира Петровича поместили в кардиоблок.
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