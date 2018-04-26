Пресняков‐старший рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта

Музыкант и композитор Владимир Пресняков‐старший рассказал о своем самочувствии после инфаркта. Об этом сообщил «Газета.ru».

72-летний

артист опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о случившемся накануне инфаркте. Он также поблагодарил поклонников, которые переживали за его здоровье.

Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше!

— Владимир

Пресняков-старший

Вместе с тем Пресняков-старший

признался, что бесконечные сообщения и звонки его утомили, но несмотря на это, он читает «сотни и сотни» писем.

Вечером 25 апреля Владимир Пресняков‐старший был госпитализирован в одну из московских больниц с инфарктом. Владимира Петровича поместили в кардиоблок.