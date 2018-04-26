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Столтенберг выразил надежду, что Турция приобретет системы ПВО у стран НАТО
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Столтенберг выразил надежду, что Турция приобретет системы ПВО у стран НАТО 

РИА Новости 28 минут назад
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В комитете Госдумы прокомментировали заявление Макрона по Сирии США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки" США намеренно искажают положения военной доктрины России, заявили в МИД
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