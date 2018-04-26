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В Нижнем Новгороде не хватает сотрудников патрульно-постовой службы
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В Нижнем Новгороде не хватает сотрудников патрульно-постовой службы 

В городе N 30 минут назад
Фото: В городе N
Около 900 преступлений в Нижнем Новгороде было раскрыто в 2017 году патрульно-постовой службой. Вместе с тем, сотрудников в ней на сегодняшний день катастрофически не хватает. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.
По его словам, сотрудникам ППС в минувшем году также удалось пресечь 46 тысяч различных правонарушений.
«Безусловно, большую роль играет внедрение технических средств, но самих сотрудников они заменить не способны. Сейчас мы ощущаем нехватку кадров. Некомплект патрульно-постовой службы составляет 187 человек или 26,8%. Фактически это целый батальон, который мог бы обеспечивать безопасность на улицах города», — сказал Пронин.
Он также отметил, что данную проблему можно решить, если проработать вопрос о предоставлении сотрудника общежития. В этом случае появится возможность набирать кандидатов из районов области.
«Еще одним важным резервом в обеспечении безопасности являются добровольные народные дружины. Однако, в прошлом году на их нужды было выделено от 20 до 40 тысяч рублей на каждый район, и в текущем году запланирована такая же сумма. В связи с низкой финансовой поддержкой активность народных дружин минимальна», — отметил Владислав Пронин и призвал депутатов городской думы оказать содействие в решении данного вопроса.
Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода назван Автозаводский.
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