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Репетиция Парада 5 мая 2018 — перекрытие улиц в Новосибирске
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Репетиция Парада 5 мая 2018 — перекрытие улиц в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 26 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Перекрытия улиц в субботу 5 мая 2018
5 мая с 7.00 до 15.30 в городе пройдет репетиция парада войск Новосибирского гарнизона. Будет запрещено движение в центре города на участках дорог:
— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.
Внимание: по опыту прошлого года можно отметить, что перекрытия улиц всегда продляются на 1-1,5 часа от установленного времени.
7 мая (понедельник) с 18.00 до 22.30 будут перекрыты участки:
— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской.
8 мая (вторник) запрещается движение транспорта:
с 8.00 до 18.00 — по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.
с 20.00 до 23.00:
— по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
— по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.
Напомним, уже стала известна программа празднования 9 Мая в Новосибирске и время сбора «Бессмертного полка» в Бердске. Расписание салютов и уточненное расписание электричек на майские праздники читайте на сайте VN.ru.
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