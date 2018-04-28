«Ростелеком» в Сибири разработал проект о героях ВОВ

На ресурсе http://pobeda.sibnet.ru любой пользователь может написать и разместить на интерактивной карте Победы истории своих родственников-фронтовиков или тружеников тыла, прочитать рассказы о других участниках Великой Отечественной войны. К тексту можно прикрепить портрет ветерана или видео, связанное с военным подвигом. Населенный пункт, где родился или жил герой опубликованной истории, обозначается на карте меткой.

Посетителям сайта доступна викторина «Техника войны»: для участия в игре нужно перейти в соответствующий раздел. Правильные ответы добавляют в копилку баллы и открывают новые вопросы. Победители будут определены 10 мая в 15:00.

«Интерактивный проект посвящен подвигу отцов, дедов и прадедов, которые победили в Великой Отечественной войне, — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Таким образом мы сохраняем память о наших близких, изучаем историю военных лет и поддерживаем движение «Бессмертный полк».

В рамках спецпроекта, посвященного Дню Победы, в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома» в 16 сибирских городах до 28 апреля включительно принимаются заказы на изготовление табличек с фотопортретами для акции «Бессмертный полк». Адреса всех пунктов приема заявок размещены на сайте http://pobeda.sibnet.ru во вкладке «Штендер на „Бессмертный полк“. Сотрудники „Ростелекома“ формируют заказ и передают всю информацию вместе с отсканированным фото и оплатой организации-исполнителю, готовые транспаранты заказчики получат в офисах продаж до 8 мая.