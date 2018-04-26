В Екатеринбурге после конфликта вокруг ДК «Химмаш» под угрозой сноса оказался еще один дом культуры

Как рассказал на своей странице в Facebook депутат ЗакСО Александр Ивачев , в проект КПРФ «Городской контроль» обратились жители поселка Исток (находится в черте Екатеринбурга , прим.ред). По их словам, КДЦ «Исток», находящийся в поселке, стоит закрытый уже полгода. Причина в «некой экспертизе БТИ». Согласно ее выводам, здание представляет опасность.

«При этом никто людям вразумительно так и не объяснил что ждет здание в будущем. Пока же оно постепенно рушится. Более того, есть все основания полагать, что его сознательно доводят до аварийного состояния», — сообщил Ивачев.

Ранее жители Истока обращались в администрацию города. Ответ мэрии же, по их словам, не нес достоверной информации. В нем говорилось, что творческая деятельность коллективов ДК переведена на базу школы №97 и ФГБНУ «Уральский НИИСХ», «что не соответствует действительности».

«Складывается ощущение, что данные должностные лица, не пытались разобраться в ситуации и осуществить действия по сохранению культурно-досуговой деятельности населения поселка Исток», — говорится в обращении местных жителей в «Городской контроль».

В настоящее время в культурно-досуговом центре частично отключено тепло и свет. Из персонала остались только вахтеры. Информации по сносу либо реконструкции КДЦ нет. Депутат направил запрос на имя главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, в котором попросил представить информацию о деньгах, выделявшихся на ДК с 2010 по 2018 год.

«Их было немало, т.к. последний крупный ремонт завершился в 2015 году: была переделана сцена, установлены новые сидения в зале и радиаторы отопления. Тем не менее спустя два года все это оказалось фактически выброшено на улицу. Посмотрим, что ответит администрация, и исходя из этого составим с людьми план действий. Как видите, жители настроены очень решительно», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг сноса ДК «Химмаш». На защиту ДК «Химмаш» встали местные жители: в городе прошло несколько митингов, а подписи горожан, выступающих против сноса были направлены в приемную президента.

Фото: Личная страница Александра Ивачева в Facebook