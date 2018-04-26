В районе «Дорогомилово» проходит отчетно-выборная кампания в ветеранских организациях

В связи с начавшейся 20 марта отчетно-выборной кампанией в первичных ветеранских организациях в апреле это важное мероприятие прошло в первичной ветеранской организации №10 района Дорогомилово ЗАО г. Москвы

Собрание открыл председатель районного отделения Московской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов С. Н. Ковалеров. Во исполнение решения январского заседания Президиума МГСВ, посвященное подготовке и проведению отчетно-выборной кампании в первичных ветеранских организациях города, подчеркнул, что действительно в выборной кампании мелочей не бывает, и она рассчитана на большую эффективность работы.

На учете в организации состоит 159 человек, собрание прошло в формате представителей в количестве 21 ветерана.

С отчетом о проделанной работе за истекший период выступила ответственная за организационно-методический сектор В. Г. Мухина, осветившая основные направления деятельности. Это медицинское, социально-бытовое обслуживание, культурно-массовая работа и гражданско-патриотическое воспитание. Было отмечено активное участие ветеранов в районных, окружных и городских мероприятиях и акциях в связи с памятными и знаменательными датами, а также стимулирующее влияние на эту деятельность отмечавшегося в прошлом году 30-летнего юбилея МГООВ-МГСВ.

В прениях по докладу участники собрания говорили о доброжелательной атмосфере, царящей в коллективе, роли актива и особенно подчеркивалась успешная работа медкомиссии, возглавляемой Д. А. Корниенко. Ветеран Вооруженных сил В. Б. Петров обозначил необходимость поиска новых подходов и форм в деле патриотического воспитания с акцентом на разоблачение исторических фальсификаций враждебных нам сил, связанных со Второй мировой войной, пытающихся умалить роль СССР в достижении общей победы над нацизмом и фашизмом в Европе и японским милитаризмом в Азии.

И Д. А. Корниенко и А. Е. Ардабьева, а также М. Б. Макарова отмечали растущее значение учета социально-психологических аспектов в своей работе с людьми старшего и преклонного возраста, в том числе относящихся к поколению «детей войны». Это особенно важно теперь для осуществления городской программы «Активное долголетие». Заместитель председателя районного отделения МГООВ-МГСВ В. А. Кузнецов подчеркнул значение всестороннего укрепления связей первички с другими районными и окружными звеньями в целях обмена опытом и развития сотрудничества с районной и окружной администрацией.

Работа первичной ветеранской организации №10 была единогласно признана удовлетворительной. Представленный Л. Я. Косиковой акт ревизионной проверки был утвержден. Затем состоялись выборы нового состава правления организации.

Участники собрания единодушно проголосовали за предложенные кандидатуры. Председателем первичной ветеранской организации №10 был избран Б. М. Беляков, ветеран труда и дипломатической службы, заместителем председателя — М. Б. Макарова, секретарем — Л. Н. Душка. Ревизором первичной организации была избрана Л. Я. Косикова.