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Урожай картофеля в поморье уменьшился в три раза
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Урожай картофеля в поморье уменьшился в три раза 

АиФ Архангельск 36 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
В 2017 году в Архангельской области снизился индекс производства сельхозпродукции по всем категориям хозяйств.
«Это произошло вследствие низкого урожая в растениеводстве — отрасли, занимающей 60% в структуре продукции сельского хозяйства, производимой в регионе», — объясняет министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА. Так, например, урожайность картофеля снизилась в три раза. По словам министра, падение производства связано с плохими погодными условиями и сильными дождями. И это не смотря на то, что предприятиям выплачивались бюджетные компенсации за закупку семян и замену испорченной техники.
Реализация молока в регионе, наоборот, увеличилась. «В минувшем году предприятиями Архангельской области было произведено более 123 тысяч тонн молока, — говорит Ирина Бажанова. — Это на полтора процента больше, чем годом ранее». Инвестиции в капитал этих предприятий также возросли — в 1,7 раза.
Напомним, лето-2017 выдалось в Архангельской области очень дождливым — реки выходили из берегов, потоки воды затрудняли движение, а ливни не давали нормально расти сельхозрастениям.
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