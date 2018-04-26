Девятиэтажка на Уралмаше осталась без управляющей компании и с дырявой крышей

Жители девятиэтажного общежития на Красных Борцов, 15 привыкли к лужам в коридоре, а расставленные тазики и ведра приноровились обходить. Уже несколько недель в доме течет крыша. Потоп пока только в общем коридоре, но жильцы ждут, что скоро то же самое начнется и в квартирах.

— Мы постоянно жалуемся, но меры никакие не принимают, — рассказал читатель E1.RU Андрей. — Что делать? Боимся, что вода скоро начнёт капать в квартирах.

Как выяснилось, ремонтом крыши заниматься просто некому — сейчас у дома нет управляющей компании. Раньше была УК «Зеленый двор», в феврале жильцы проголосовали за новую компанию — ЖКО «Екатеринбург». Как рассказал E1.RU ее директор Виктор Старокожев, в феврале же УК сдала документы в ГЖИ, чтобы включить дом в лицензию.

— Но наше уважаемое ГЖИ два месяца тянет резину и не включает дом в лицензию, из-за этого мы не можем выставлять жителям счета, — сказал Старокожев. — То одна бумажка не нравится, то другая, мы забираем документы, исправляем, снова подаем, и так почти три месяца. В доме мы делаем текущие работы, устраняем аварийные ситуации, но капремонт крыши сделать не можем, пока дом не включат в лицензию. А крыша там просто дырявая, ее надо ремонтировать капитально. Но кто-то же должен за это платить. Жители сейчас не платят ни «Зеленому городу», ни ЖКО, возникает вопрос — а кто делать-то будет бесплатно?

В Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию с домом на Красных Борцов, 15 позже.

В марте мы рассказывали, как на улице Луганской без управляющей компании остался целый квартал двухэтажных домов. Причем жильцы утверждали: чтобы от них отказаться, представители УК подделали их подписи.