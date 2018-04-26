Большой летний фестиваль волонтеров пройдет в Москве

Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России » сообщила руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в РФ 2018, директор ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Ксения Разуваева

«В ближайшее время, через полтора месяца, 1-2 июня в Москве пройдет большой летний фестиваль волонтеров, который приурочен к экватору года волонтера. Мы будем подводить первые итоги», — сообщила К. Разуваева.

При этом она отметила, что мероприятие состоится в парке Сокольники и соберет более 10 тыс. волонтеров со всей страны.