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Большой летний фестиваль волонтеров пройдет в Москве
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Большой летний фестиваль волонтеров пройдет в Москве 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России» сообщила руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в РФ 2018, директор ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Ксения Разуваева.
«В ближайшее время, через полтора месяца, 1-2 июня в Москве пройдет большой летний фестиваль волонтеров, который приурочен к экватору года волонтера. Мы будем подводить первые итоги», — сообщила К. Разуваева.
При этом она отметила, что мероприятие состоится в парке Сокольники и соберет более 10 тыс. волонтеров со всей страны.
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