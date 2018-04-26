Весенние полевые работы стартовали в Нижегородской области

Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Началась подкормка озимых культур и многолетних трав. Сейчас подкормлено 13,2 тыс. га озимых и 3,7 тыс. га многолетних трав. Кроме того, аграрии приступили к боронованию. Пробороновано 0,2 тыс. га озимых, 4,3 тыс. га многолетних трав и зяби — 0,4 тыс. га.