Весенние полевые работы стартовали в Нижегородской области 

Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
Началась подкормка озимых культур и многолетних трав. Сейчас подкормлено 13,2 тыс. га озимых и 3,7 тыс. га многолетних трав. Кроме того, аграрии приступили к боронованию. Пробороновано 0,2 тыс. га озимых, 4,3 тыс. га многолетних трав и зяби — 0,4 тыс. га.
«Основная задача нижегородских аграриев сейчас — своевременно провести весь комплекс необходимых агротехнических мероприятий на озимом клине, — заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. — Прежде всего, это подкормка. Особенно это касается ослабленных озимых, которые необходимо как можно раньше подкормить азотными удобрениями, регуляторами роста, полноценно используя имеющуюся влагу».