Сбербанк будет заниматься робототехникой вместе с ведущими вузами и научными центрами РАН

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Сбербанк подписал соглашения о партнерстве в области робототехники с четырьмя ведущими техническими вузами РФ — Национальным исследовательским технологическим университетом (МИСиС), Московским политехническим университетом (Московский политех), Сколтехом и «Иннополисом», а также с несколькими компаниями и одним из региональных подразделений РАН . Об этом сообщили в четверг в пресс-службе банка.

Франции, Южной Кореи, Израиля, Канады, Соглашения были подписаны на роботехническом форуме Skolkovo Robotics, который прошел во вторник в московском технопарке «Сколково». Участниками форума стали более 5 тыс. человек, в том числе более 100 экспертов из России, Германии Китая и других стран, сообщает пресс-служба Сбербанка, выступившего генеральным партнером форума.

"Мы нашли множество партнеров, мы подписали восемь партнерских соглашений. Это четыре вуза — Сколтех, «Иннополис», Политех и МИСиС, и четыре компании — это образовательная компания «Лига роботов», они занимаются с детьми основами робототехники, это «Евробот», российский оргкомитет крупнейших европейских соревнований по робототехнике, подразделение Академии наук в Кабардино-Балкарии , и это один из наших партнеров, «Газпромнефть-Снабжение», — цитирует пресс-служба заместителя председателя Сбербанка Станислава Кузнецова

Говоря о сотрудничестве с вузами в области робототехники, Кузнецов отметил важность образовательного аспекта.

"Мы понимаем, что на пути развития робототехники в нашей стране немало проблемных зон, в том числе в образовании. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, и если мы будем заниматься развитием этой области предметно… мы определенно добьемся успеха", — сказал он.

Сбербанк был представлен на Skolkovo Robotics отдельным стендом, где свои разработки и проекты показала Лаборатория робототехники Сбербанка. На стенде были подписаны упомянутые партнерские соглашения, был представлен аналитический обзор мирового и российского рынков робототехники, подготовленный Лабораторией робототехники Сбербанка, прошли панельные дискуссии по перспективным ассистивным технологиям и созданию антропоморфных роботов. Кроме того, на стенде был представлен корпоративный акселератор Сбербанка.

Акселератор роботехнических проектов

Программа акселерации проектов в сфере интеллектуальной робототехники была запущена Сбербанком в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ).

"Программа сфокусирована на проектах, относящихся к таким перспективным направлениям, как создание персональных роботов-ассистентов, логистических роботов, коллаборативных промышленных роботов-манипуляторов, беспилотных автономных транспортных средств (воздушных и наземных), промышленных экзоскелетов", — рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Сообщается, что в рамках этого проекта команды стартапов из разных городов России в течение трех месяцев смогут дорабатывать прототипы своих решений в мастерских профильной лаборатории Сбербанка. «Кроме того, они должны за это время найти точки роста бизнеса и каналы привлечения новых клиентов, сфокусироваться на самых прибыльных сегментах, а также подготовить MVP (Minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт — прим. ТАСС). При наличии спроса бизнес-подразделений Сбербанка на продукт команды смогут реализовать пилотный проект прямо в Сбербанке», — сообщает пресс-служба.

"На сегодняшний день Сбербанк — одна из крупнейших технологических компаний России, которая имеет собственный спрос на робототехнику. Запуск корпоративного акселератора в сфере интеллектуальной робототехники позволит нам найти и внедрить новые проекты и технологические решения, улучшающие отдельные процессы банка, а также влияющие на бизнес заказчиков и партнеров из нашей экосистемы. Для этого мы готовы предоставить стартапам прямой доступ к ресурсам, имеющимся в нашей лаборатории робототехники", — приводит пресс-служба слова Кузнецова.