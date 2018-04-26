Турция подала заявку на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года

"Мы рады представить генеральному секретарю УЕФА заявку Турции на проведение чемпионата Европы — 2024. Я также рад сообщить, что федерация подготовила лучшую заявку за всю историю при беспрецедентной государственной поддержке.

Все гарантии предоставляются без каких-либо оговорок, включая некоторые дополнительные и инновационные гарантии, которые обеспечат финансовый успех турнира, что принесет пользу всем входящим в УЕФА ассоциациям", — цитирует президента Турецкой футбольной федерации Йылдырыма Демиререна пресс-служба УЕФА.

Итоги будут подведены в сентябре 2018 года.