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В НАТО выразили обеспокоенность ракетной программой Ирана
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В НАТО выразили обеспокоенность ракетной программой Ирана 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО выразили обеспокоенность иранской ракетной программой, так как она не учитывается в соглашении по ядерной программе, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы призываем Иран к полному выполнению соглашения по атому… Соглашение предусматривает набор мер, которые ведут к ситуации, при которой Иран отдаляется еще больше от получения ядерного оружия. Но в то же время, мы выражаем обеспокоенность другой деятельностью Ирана… особенно иранской программой баллистических ракет, и это не покрывается соглашением", — сказал он.
При этом он отметил, что эти вопросы нужно обсуждать вне ядерной сделки.
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