Еврокомиссия инвестирует миллиарды в искусственный интеллект

Еврокомиссия в ближайшее время постарается сделать всё, чтобы как можно быстрее компенсировать отставание Европы от Северной Америки и Азии, которые являются лидерами в области исследований искусственного интеллекта, сообщают немецкие СМИ.

«Европа в этой сфере станет пионером, — заявила европейский комиссар по вопросам цифровых технологий Мария Габриэль. — Однако мы должны быть готовы к значительным финансовым затратам в этой связи».

На совершенствование работы искусственного интеллекта Еврокомиссия уже выделила около 1,5 миллиарда евро. В руководстве ЕС убеждены, что это вложение нельзя переоценить. Между тем европейцы понимают, что этот транш лишь начало целого ряда перемен.

«Развитие ИИ потребует от нас в дальнейшем также и совершенствования этической и правовой базы, — подчеркнула Габриэль. — Кроме того, никто не может обещать, что выделенных Еврокомиссией средств хватит на серьёзный прорыв. Для достижения результата потребуются новые финансовые вливания».

Таким образом, к 2020 году потребует сумма в районе 20 миллиардов евро. Европейский фонд стратегических инвестиций пообещал 500 миллионов евро. Остаток ЕС, помимо прочего, попробует получить у частного сектора. Как это будет сделано на практике, пока не уточняется.