Отдельную подстанцию «скорой помощи» создали в Москве специально для ЧМ-2018

Отдельную подстанцию «скорой помощи» создали в Москве специально для чемпионата мира по футболу в 2018 г. Об этом сообщил журналистам главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова Николай Плавунов.

«Чтобы все работало в соответствующем режиме мы пошли по пути создания отдельной подстанции медицинской помощи на период проведения этого мероприятия (чемпионат мира по футболу — прим. Агентства «Москва» ). На самой подстанции будет находиться 53 автомобиля скорой медицинской помощи, которые по своему графику будут распределяться на разные объекты чемпионата», — сказал Н. Плавунов.

Он отметил, что около 400 врачей и фельдшеров «скорой помощи» в настоящее время проходят обучение по регламентам FIFA.

«Мы сейчас ведем подготовку персонала, это касается и обучения тактике с учетом регламента FIFA. Для этой работы мы привлекаем около 400 человек — врачей и фельдшеров», — добавил Н. Плавунов.