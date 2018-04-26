В Самаре на железнодорожном вокзале запустят электронную очередь в кассы

Пассажирам железнодорожного вокзала в Самаре облегчат покупку билетов. Для них запустят терминалы электронной очереди. Об этом сообщил начальник вокзала Георгий Волконовский.

— Терминалы уже стоят напротив касс. Осталось доработать программное обеспечение и подключить их. Мы планируем запустить терминалы после майских праздников, — пояснил Георгий Волконовский.

Сейчас в здании самарского вокзала идет масштабная реконструкция. Ее планируют закончить в ближайшее время. Речь идет о капитальном ремонте платформ, тоннелей и сходов, замене освещения, модернизации системы безопасности и благоустройстве привокзальной площади.