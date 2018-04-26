На фестивале болельщиков в Ростове ежедневно будут ждать 22 тыс. человек 

Ежедневно на фестивале болельщиков на Театральной площади в Ростове-на-Дону будет ожидаться 22 тыс. человек. Об этом рассказал глава администрации Пролетарского района донской столицы Егор Долматов, отметив, что цифры являются примерными. «Расчет выполнен на основании открытых данных, а также на опыта проведения Фестиваля болельщиков в Бразилии», — добавил он. По данным FIFA, в среднем болельщики проводят на фестивале 4,5, причем чаще всего — с 18 до 22:30. По словам первого заместителя главы ростовской администрации Александра Скрябина, фан-зона будет работать во время проведения всех 64 матчей ЧМ-2018. «В такой ситуации важно не застопорить движение транспорта и донести до всех существующие изменения с учетом закрытия площади», — подчеркнул он. на Фестивале болельщиков выступят пять артистов федерального или международного уровня, а также не менее 25 — регионального уровня. Вести мероприятия будут не менее трех ведущих федерального уровня.