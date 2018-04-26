Ещё
На фестивале болельщиков в Ростове ежедневно будут ждать 22 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На фестивале болельщиков в Ростове ежедневно будут ждать 22 тыс. человек 

Деловое сообщество 46 минут назад
Ежедневно на фестивале болельщиков на Театральной площади в Ростове-на-Дону будет ожидаться 22 тыс. человек. Об этом рассказал глава администрации Пролетарского района донской столицы Егор Долматов, отметив, что цифры являются примерными. «Расчет выполнен на основании открытых данных, а также на опыта проведения Фестиваля болельщиков в Бразилии», — добавил он. По данным FIFA, в среднем болельщики проводят на фестивале 4,5, причем чаще всего — с 18 до 22:30. По словам первого заместителя главы ростовской администрации Александра Скрябина, фан-зона будет работать во время проведения всех 64 матчей ЧМ-2018. «В такой ситуации важно не застопорить движение транспорта и донести до всех существующие изменения с учетом закрытия площади», — подчеркнул он. на Фестивале болельщиков выступят пять артистов федерального или международного уровня, а также не менее 25 — регионального уровня. Вести мероприятия будут не менее трех ведущих федерального уровня.
Деловое сообщество: последние новости
Не помнят и не гордятся: вандалы исписали Стеллу в Ростове матерными словами Первые приготовления к 9 мая увидели ростовчане В Ростовской области появятся города и рубежи воинской доблести
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»36
Россиян оставят без торговых центров173
Трамп унизил Макрона83
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США166
Самбурская унизила Летучую12
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение